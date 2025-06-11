Задержан еще один фигурант дела об ограблении курьера в «Москва-Сити»

Задержан четвертый 21-летний фигурант уголовного дела о хищении 127 млн руб. у курьера в «Москва-Сити», сообщил телеграм-канал прокуратуры г. Москвы.

По данным ведомства, задержанный передал подельникам информацию о дате, месте и времени появления курьера. Благодаря полученным данным, злоумышленники ожидали пострадавшего у северного входа «Башни Империи» на Пресненской набережной. Во время нападения они применили насилие по отношению к курьеру: удары были нанесены в область туловища.

По информации ведомства, злоумышленники похитили чемодан с денежными средствами в размере 127 млн руб. Деньгами они распорядились по собственному усмотрению. Суд вынес троим участникам нападения меру пресечения в виде заключения под стражу. Четвертый фигурант также был доставлен в суд для определения меры пресечения.

«21-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении грабежа, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере, ему избрана мера пресечения», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ход расследования находится на контроле в Пресненской межрайонной прокуратуре. Инцидент произошел 25 мая. Денежные средства — собственность физического лица. Отмечено, что нанесенные удары не могли стать причиной угрозы жизни пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в столице нашли крошечный чердак с видом на «Москва-Сити» за 65 тыс. руб.