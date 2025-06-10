В столице нашли крошечный чердак с видом на «Москва-Сити» за 65 тыс. руб.

В российской столице появилась возможность снять миниатюрную студию, расположенную на чердаке, за 65 тыс. руб. в месяц. Информацию об этом необычном предложении представили в видеоролике, размещенном в телеграм-канале «Москва красивая».

Предлагаемая в аренду жилплощадь имеет размер всего 8 кв. м. Она находится в здании неподалеку от метро «Беговая». Из окон открывается панорамный вид на бизнес-центр «Москва-Сити».

Внутри квартиры имеется зона для сна, платяной шкаф, компактная кухонная зона с электроплитой и микроволновкой, а также санузел с душевой и двумя унитазами. Автор видео отметил, что будущему жильцу этой необычной студии придется подниматься на верхний этаж пешком, так как в доме нет лифта.

Ранее россиянам объяснили, как не лишиться квартиры при наследовании.