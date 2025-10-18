Задержан мужчина, причастный к убийству восьмилетней девочки в 1994 году

В Ростовской области задержан мужчина, которого подозревают в убийстве восьмилетней девочки, совершенном 31 год назад, сообщил телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации.

По информации ведомства, тело ребенка обнаружили в одной из квартир. Эксперты установили, что смерть наступила по причине насильственных действий. Кроме того, в отношении девочки было совершено преступление против половой неприкосновенности.

По версии следствия, задержанный проникал в квартиры граждан. Он представлялся работником коммунальных служб. Получив доступ к жилищам, совершал кражи и преступления против половой неприкосновенности. 51-летний житель города Шахты признал вину. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Его привезли на место преступления: первичные показания совпали с восстановлением картины инцидента.

«Ему (задержанному. — Прим. ред.) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ст. 102 УК РСФСР (убийство, сопряженное с изнасилованием), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении СК РФ.

По данным ведомства, раскрывать преступления, совершенные много лет назад, стало возможным благодаря развитию современных технологий. С места убийства девочки были изъяты следы. Теперь правоохранители сумели проверить их по федеральной базе данных геномной информации.

«Проведенная проверка по выявила полное совпадение полученного генетического профиля с ДНК-профилем ранее судимого лица, что позволило идентифицировать подозреваемого», — отмечено в сообщении СК РФ.

