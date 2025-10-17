Под Ростовом мужчина объяснил следователям, что убил сестру и ее супруга неумышленно

Следственные органы задержали в Ростовской области 49-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве собственной сестры и ее супруга. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Don Mash, задержанный дал признательные показания.

В ходе беседы с оперативниками мужчина заявил, что незадолго до трагедии вернулся из Африки. По его словам, двойное убийство произошло непреднамеренно, в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры.

В состоянии аффекта он нанес обоим родственникам множественные удары тупым предметом. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происхождения.

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств инцидента.

