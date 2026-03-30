Задержана: агрессивная россиянка поплатилась за попытку выяснить судьбу заявления о разводе знакомой

В Кузбассе женщина, имевшая ранее проблемы с законом, попыталась прорваться в кабинет судьи, чтобы уточнить, как продвигается заявление о расторжении брака, поданное ее знакомой. Об этом проинформировала региональная служба судебных приставов, сообщил VSE42.RU .

По данным службы приставов, посетительница вела себя агрессивно: нецензурно бранилась, не реагировала на замечания сотрудников и отказывалась предъявить документы, удостоверяющие личность. Как выяснилось, в прошлом она уже была судима за кражу и умышленное повреждение чужого имущества.

По информации приставов, в итоге нарушительницу задержали и передали сотрудникам Росгвардии. Суд назначил ей наказание в виде суток административного ареста за невыполнение законных требований судебного пристава.

