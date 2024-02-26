Жителя Уфы задержали подмосковные полицейские за мошенничество в особо крупном размере

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» задержали в Уфе тридцатишестилетнего местного жителя, подозреваемого в телефонном мошенничестве на сумму около четырех миллионов рублей.

Известно, что на мобильный телефон пятидесятидевятилетней местной жительницы поступил звонок от мужчины, который представился работником сайта «Госуслуги» и сообщил, что мошенники пытаются завладеть ее персональными данными, располагая которыми, они получат доступ к ее счетам.

Поверив словам звонивших, женщина перевела все свои накопления на продиктованные аферистами банковские счета. После перечисления денежных средств злоумышленники перестали выходить на связь. Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Полицейские смогли установить личность подозреваемого, на счета которого поступили деньги заявительницы, и при поддержке Росгвардии задержали его по месту жительства в Уфе. В настоящее время Реутовским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что владельцы пункта выдачи Wildberries в Московской области совершили кражу товаров более чем на пять миллионов рублей.