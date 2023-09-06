Задержанных граждан РФ могут лишить свободы в Таиланде сроком на 50 лет за мошенничество

Корреспонденту агентства ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке сообщили, что россиянам, которых задержали по подозрению в мошенничестве, могут назначить от 30 до 50 лет лишения свободы.

Сотруднику консульства позволили навестить обвиняемых в мошенничестве граждан России. Предполагается, что Даниил Алдуненков и Роман Брик проводили незаконные операции с криптовалютой, а также участвовали в различных аферах. В консульстве отметили, что в выходе под залог мужчинам отказали, что доказывает, что имеется много доказательств их вины.

В деле есть отягощающее обстоятельство. Мошенники вынудили местную жительницу оформить кредит на большую сумму денег. Она выполнила условие. Когда муж узнал о том, что произошло, он убил женщину и двух несовершеннолетних детей. Правоохранительные органы проверяют причастность россиян к данной мошеннической операции.

Ранее известный экстрасенс Мишина рассказала корреспонденту нашего издания о мошенниках, которые работают, представляя ею.