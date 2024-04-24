Задержанных за уличную фотосессию белгородцев отпустили после проверки в полиции

В региональном управлении МВД ИА «Бел.Ру» рассказали о причинах задержания молодых людей, которые фотографировались на улице Белгорода.

В дежурную часть УМВД 13 апреля поступило сообщение, что молодой человек и девушка фотографируют опору моста. Горожане предполагали, что под видом фотосессии влюбленных людей собирается информация о расположении объектов в городе для дальнейшей передачи их противнику. По указанному адресу прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Молодых людей попросили проехать в отделение, где провели проверку. Юные белгородцы устроили фотосессию и не имели никаких злобных намерений.

Изначально об инциденте стало известно из социальных сетей. Мама девушки была возмущена происшедшим. Она написала, что во время прогулки к молодым людям подошла агрессивно настроенная женщина. Она на повышенных тонах требовала прекратить любительскую фотосъемку.

«Почему нельзя фотографировать работу ПВО и военные объекты — это понятно, но почему нельзя просто фотографироваться? У нас запрет на это?» — написала жительница Белгорода.

После звонка девушка пропала примерно на полтора часа. Позже она набрала маму и предупредила, что ее допрашивают в отделении. Женщина поделилась своими переживаниями, которые испытывала во время ожидания. Есть у белгородки претензии и к сотрудникам правоохранительных органов. Она считает, что проверку можно было провести на месте. Необходимости в допросе в отделении не было.

«Почему мой ребенок сидит в отделении и даёт показания? Что она нарушила?» — написала мама задержанной девушки

От общения с корреспондентом Бел.Ру женщина отказалась.

Ранее мы сообщали, что при помощи неординарной фотосессии жительницы Нижнего Новгорода хотели привлечь внимание к сносу лодочной станции.