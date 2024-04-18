Акция «Красота против насилия» прошла в Нижнем Новгороде из-за сноса лодочной станции

В Нижнем Новгороде в среду, 17 апреля, прошла акция «Красота против насилия». Мероприятие инициировано в знак протеста против сноса лодочной станции «Турист» на Гребном канале, сообщает newsnn.ru .

Неравнодушные девушки устроили провокационную фотосессию. Две девушки предстали перед горожанами в красивых сексапильных платьях. Для контраста на ногах у моделей были старые разношенные сапоги. Красивый и яркий макияж специально растерли по лицу.

Девушки позировали на фоне участка, где демонтируют лодочную станцию. Сидя в старом кресле или стоя возле строительной техники, они демонстрировали свои эмоции: гнев, злость и отчаяние.

«Мы считаем, что агрессивные способы решения конфликтов государственными служащими по отношению к мирным гражданам недопустимы!» — поделилась мнением с NewsNN участница акции Ольга И.

Члены нижегородского «Туриста» доказывали в суде, что имеют право собственности на объекты лодочной станции. У многих горожан там есть гаражи. Однако местные власти решили, что территория была присвоена людьми незаконно. Суд придерживался такого же мнения. Люди рассказывали, что их даже запугивали.

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