Задержанный у Португалии контейнеровоз Baltic Summer зашел в порт Петербурга
РЕН ТВ: задержанный у Португалии корабль Baltic Summer зашел в порт Петербурга
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Утром 28 января задержанный ранее у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer зашел в порт Санкт-Петербурга, сообщил РЕН ТВ.
Издание напомнило, что судно задержали четыре дня назад для осуществления проверки. Бывший второй механик Baltic Summer Александр Горовой рассказал, что подобные проверки — стандартная процедура.
По данным Горового, несколько лет назад в грузе, которое перевозило судно, были обнаружены запрещенные препараты. Тогда контейнеровоз Baltic Summer также попал в поле зрения правоохранителей. Специалисты установили, что члены экипажа не имели отношения к распространению и транспортировке препаратов.
Александр Горовой выразил уверенность, что члены экипажа не пойдут на нарушение правил перевозки грузов. В случае причастности к преступлению никто из них не найдет больше работу по специальности, поэтому рисковать трудоустройством из-за потенциального вознаграждения нерационально.
Ранее британские военные заявили о готовности задерживать суда из России у своих берегов.