Задержанный у Португалии контейнеровоз Baltic Summer зашел в порт Петербурга

Издание напомнило, что судно задержали четыре дня назад для осуществления проверки. Бывший второй механик Baltic Summer Александр Горовой рассказал, что подобные проверки — стандартная процедура.

По данным Горового, несколько лет назад в грузе, которое перевозило судно, были обнаружены запрещенные препараты. Тогда контейнеровоз Baltic Summer также попал в поле зрения правоохранителей. Специалисты установили, что члены экипажа не имели отношения к распространению и транспортировке препаратов.

Александр Горовой выразил уверенность, что члены экипажа не пойдут на нарушение правил перевозки грузов. В случае причастности к преступлению никто из них не найдет больше работу по специальности, поэтому рисковать трудоустройством из-за потенциального вознаграждения нерационально.

Ранее британские военные заявили о готовности задерживать суда из России у своих берегов.