Британские военные заявили о готовности задерживать суда из России у своих берегов

Британские военнослужащие готовы высаживаться на суда из РФ у своих берегов и даже задерживать их. Об этом сообщило издание Express.

Журналисты заявили, что британские силы быстрого реагирования готовы к тому, чтобы начать высаживаться на российских судах и задерживать их. Такие меры могут быть приняты в отношении тех судов, насчет которых существуют доказательства о повреждении ими подводных трубопроводов либо кабелей.

«Потребуется политическое решение на самом высоком уровне, и такие меры будут приниматься с рассмотрением каждого случая по отдельности», — указал изданию осведомленный источник.

Автор статьи добавил, что такой вариант возможен только при самом плохом развитии событий.

Ранее сообщалось, что силовики из Испании и США захватили у побережья Португалии судно с российским экипажем. Морякам угрожали подбросить наркотики, в их отношении допускали шутки расистского характера. Несмотря на все обыски, на судне так и не нашли ничего запрещенного.