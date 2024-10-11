ФСБ задержала трех участников нападения банды Басаева на псковских десантников

Трех членов группировки Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на бойцов 6-й роты псковских десантников в Шатойском районе Чечни, задержали спустя 24 года, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечается, что преступников задержали в трех регионах РФ. Обвиняемыми оказались уроженцы Чечни Адам Магамадов, Дагестана Самаил Батаев и Ставропольского края Рустам Чагилов.

Боевиков задержали на территории Дагестана, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области. За 24 года ФСБ и СКР собрали достаточно доказательств их причастности к нападению на десантников.

Подозреваемым предъявят обвинения по статьям о вооруженном мятеже, участии в преступной группе и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. На данный момент все трое заключены под стражу.

В феврале 2000 года бандформирования Басаева и Хаттаба напали на десантников 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В результате этого инцидента погибли 84 российских военнослужащих.

Известно, что правоохранительные органы установили причастность 44 человек к этому преступлению, 29 из которых отбывают длительное наказания в местах лишения свободы, включая пожизненные. Пять боевиков объявлены в розыск, а в отношении двух уголовное преследование прекращено из-за их смерти.

Басаев организовал ряд террористических актов в России, был внесен в списки террористов ООН, Государственного департамента США и Европейского союза (ЕС). Участвовал в боях в Нагорном Карабахе и Абхазии, а также руководил боевиками в конфликте в Чечне. Был убит в результате взрыва грузовика в Ингушетии 10 июля 2006 года.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали президента и гендиректора «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.