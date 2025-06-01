Задержаны некоторые участники терактов в отношении российских аэродромов

Некоторые участники терактов в отношении российских аэродромов со стороны ВСУ задержаны, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным Минобороны, мирное население не пострадало. Жертвы среди военного персонала также отсутствуют.

В телеграм-канале ведомства указано, что киевский режим совершил теракт. ВСУ использовали FPV-дроны. Целью противника стали аэродромы, расположенные в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На трех объектах военнослужащим РФ удалось успешно отразить все террористические атаки.

«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации Минобороны, специалисты оперативно устранили возгорания. Удалось избежать жертв.

Военный эксперт Юрий Подоляка в своем телеграм-канале отметил, что противник подробно рассказывает об атаках российских аэродромов. По мнению эксперта, приведенные данные не могут соответствовать реальной информации. Эксперт уверен, что ВСУ активизировали атаки в преддверии второго раунда переговоров. По его мнению, не все нападения, происшедшие с ночи, были связаны со стратегическими военными целями. Большая часть — стремление запугать мирное население.

Ранее сообщалось, что сенатор Клишас оценил участие Киева в крушении поезда в Брянской области.