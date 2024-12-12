Эксперт по туризму Мельник определил пути изменения стоимости отдыха в России из-за туристического налога

С января следующего года в России вводится туристический налог. Его должны будут платить организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания граждан в гостиницах и хостелах. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, каким образом подорожают номера в отелях из-за нового турналога. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, с 31 декабря уходящего года в стране отменяется курортный сбор, а с 1 января вводится туристический налог. Его ставка составит 1% от стоимости проживания. В целом такой налог имеют право вводить местные органы управления субъектов РФ, тем не менее весьма высока вероятность того, что туристический налог введут по всей территории страны.

Эксперт пояснил, что турналог будет взыматься с путешественников. В следующем году будет неощутимое повышение стоимости проживания на фоне введения туристического налога, однако все изменится в 2029 году, когда ставка увеличится до максимальных 5%.

По его мнению, налог станут взимать с физических лиц, включая иностранцев, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Однако ряд категорий граждан будут освобождены от данных выплат. Это инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО.

Ранее эксперт Мусакин спрогнозировал постепенный рост цен в отелях.