Задние колеса в воздухе, капот в сугробе: «Нива» покорила снежную высоту под 45 градусов

Жители Осинников стали свидетелями настоящего чуда парковочного искусства. Местный водитель на «Ниве» решил не искать свободное место во дворе, а создать его самостоятельно — прямо на сугробе. Автомобиль замер под углом 45 градусов, вызвав у соседей и пользователей соцсетей не только удивление, но и восхищение смекалкой, сообщил VSE42.RU .

Очевидцы рассказывают, что машина буквально взлетела на снежную насыпь, оставив задние колеса висеть в воздухе. Передняя часть уверенно уперлась в сугроб, а кузов накренился так, что прохожие не сразу поняли, как такое вообще возможно. Фото необычной парковки быстро разлетелись по местным пабликам.

«23 февраля прошло успешно! Красиво стоит, хозяину машины респект», — прокомментировал увиденное очевидец.

Многих пользователей соцсетей волнует вопрос: как водитель будет выбираться из сугроба? В комментариях строят теории: кто-то предлагает дождаться весны, кто-то — вызвать эвакуатор. Но большинство просто смеется и благодарит водителя за заряд позитива в праздничный день 23 февраля.

Ранее сообщалось, что закрепить право на парковочное место можно через собрание жильцов.