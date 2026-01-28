«Задним числом» и без контроля: как проваленная стройка Центра культуры привела к уголовному делу на 84 млн руб.

Экс-начальник управления строительства Мариинского округа получил три года условно. Бывшего кузбасского чиновника обвинили в присвоении 84 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службы региональной прокуратуры, Следкома и УФСБ.

По версии следствия, бывший чиновник заключил с компанией договор в ноябре 2022 года. Он подписал фиктивные документы для подрядной фирмы. На строительный объект прибыли рабочие, которые не получили разрешение на работы. Чтобы скрыть нарушение, чиновник оформил документы задним числом. Компания, с которой заключили договор, получила прямой доступ к деньгам.

По данным следствия, бывший чиновник во время строительства Центра культуры не контролировал ход работ и не проверял их качество. Он подписывал акты о выполненных работах и перечислял авансы.

«Он увеличил стоимость аванса с 26,84% до 50%», — пишет пресс-служба УФСБ Кузбасса.

По информации издания, на момент сдачи объекта он был готов лишь на 17%. Прокурорская проверка, работа следователей и сотрудников ФСБ позволили привлечь виновного к ответственности.

Суд вынес приговор: три года условного срока лишения свободы, испытательный срок — два года. Сторона защиты не согласна с вынесенным приговором и пытается полностью оправдывать чиновника.

«Суд <> лишил его права заниматься определенными видами деятельности на три года», — написано в пресс-релизе прокуратуры области.

Ранее сообщалось, что бывший звездный адвокат упал в обморок при оглашении приговора суда.