Бывший звездный адвокат упал в обморок при оглашении приговора суда

Бывший адвокат Вадим Лялин, ранее представлявший интересы известных персон, упал в обморок в зале суда после оглашения приговора. Об этом пишет РИА Новости .

235-й гарнизонный военный суд приговорил юриста к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о вымогательстве у совладельцев крупной IT-компании Merlion. При этом следствие запрашивало все 16 лет лишения свободы. После оглашения приговора Лялину стало плохо: поднимать на ноги его взялись другие обвиняемые. К зданию вызвали скорую помощь.

Как писал «Коммерсантъ», Лялин был одним из семи фигурантов громкого дела, в котором также проходили бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Согласно версии следствия, группа организовала незаконное уголовное преследование бизнесменов с целью получения их активов, потребовав за прекращение дела 15 миллиардов рублей. Суд установил вину подсудимых по целому ряду статей, включая создание преступного сообщества, получение взяток и фальсификацию доказательств.

Жесткость запрошенных и назначенных наказаний — до 25 лет для некоторых обвиняемых — свидетельствует о квалификации преступления как особо тяжкого. Ранее по этому же делу были осуждены другие участники схемы, включая экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко, получившего 22 года колонии. Процесс, проходивший в закрытом военном суде из-за статуса некоторых фигурантов, стал одним из самых резонансных дел о коррупции в силовых структурах за последние годы.

