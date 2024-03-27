Задыхающуюся ижевчанку не приняли ночью в больнице

Жительница Ижевска рассказала, как ночью начала задыхаться от кашля. Они с мужем поехали в больницу. Долгое время им не открывали дверь, потом недовольная медсестра медленно заполняла бумаги. Еще более злой и сонный доктор сказал, что не понимает, почему она кашляет. Со словами «а я тут причем» отправил пациентку домой, сообщает udm-info.ru .

Женщина заболела в начале марта. Она обращалась в больницу и имела необходимые анализы. Лечение не помогло, но претензий к докторам инфекционного отделения нет никаких. Они вели себя корректно и профессионально.

Состояние ухудшилось в одну из ночей. Супруги позвонили в скорую и узнали адрес дежурной больницы в Ижевске.

«Потом с неохотой пришла врач (видимо, спала). Была максимально зла и неприветлива, но это неважно, лишь бы помогла. Я отдала ей результаты КТ, анализов, описала ситуацию. Ответ врача был максимально прост: у вас ничего нет. Я говорю ей: я задыхаюсь!!! Врач: нет. Я: вы видите, я сильно кашляю сухим кашлем! Врач: ну и что, кашляйте. Я: а что мне делать??? Я не могу спать! Врач: ну и что, я тут причем? Я: вы мне не поможете? Врач: нет. На этом разговор был окончен. Я даже не могла заплакать, от этого я бы стала задыхаться еще сильнее. Но внутри меня все рыдало», — возмутилась пациентка.

Только на следующий день женщина обратилась в частную клинику, где ей изменили лечение. Сейчас она чувствует себя хорошо, но только физически. Ижевчанка возмущена отношением доктора. В обществе часто обсуждаю проблему, что медикам необходимо повышать заработные платы. Но достойны ли они хорошего отношения, когда позволяют отказать в помощи пациенту. Неизвестно, чем могла закончиться история и страшно представить, если бы к этому врачу медики скорой помощи привезли тяжелобольного пациента или ребенка. Такими рассуждениями поделилась с Udm-info жительница Ижевска.

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