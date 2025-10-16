Загадочная серия поджогов в кузбасском городе: правоохранители просят помощи

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что поджоги автомобилей в кузбасском городе Прокопьевск связаны между собой, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

По информации ведомства, на протяжении нескольких дней сотрудники правоохранительных органов зафиксировали несколько случаев поджога автомобилей. Правоохранители предполагают, что «Газель» сгорела по причине технических неисправностей автомобиля.

По данным ведомства, установить причины поджога автомобилей «Тойота Рав4» и «Ниссан Икс-Трейл» на данный момент не удалось. Правоохранители не исключают умышленные действия злоумышленников. Во время возгорания автомобили были припаркованы на разных улицах города. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

«Следователями назначены экспертизы для выяснения точной причины возгораний. Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению поджогов», — указано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов призвали граждан, которые располагают информацией по факту возможного поджога автомобилей, поделиться сведениями.

Ранее сообщалось, что калининградец совершил поджог полицейской машины у главного здания МВД.