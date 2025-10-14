Калининградец совершил поджог полицейской машины у главного здания МВД

В Калининграде задержали мужчину, подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля у здания областного управления МВД. Видео задержания, предоставленное ведомством, запечатлело момент, когда правоохранители осматривают днище служебной машины, а предполагаемый преступник лежит на земле в окружении полицейских. Нарушителя заковали в наручники непосредственно на месте происшествия, передает «Лента.ру».

Как сообщили в полиции, возгорание было быстро потушено, никто не пострадал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, предусматривающей наказание до 20 лет тюремного заключения.

По предварительной информации, мотивом для совершения преступления послужили действия мошенников. 25-летний калининградец стал жертвой злоумышленников, взломавших его аккаунт на портале «Госуслуги».

Путем обмана они заставили его перевести деньги на сторонний счет, а затем убедили в том, что он якобы оказывал финансовую помощь украинской армии и, чтобы искупить вину, должен совершить поджог полицейской машины.

В интернете появилось видео с места происшествия, зафиксировавшее момент поджога, произошедшего в Советском переулке. На кадрах видны сотрудники силовых структур, служебные автомобили и поврежденный огнем автомобиль, из-под которого валит дым.

