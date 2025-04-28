Загадочные круги появились в небе над Владивостоком

Жители Приморского края обратили внимание на круги в небе, причина которых осталась невыясненной, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, белые круги на небе заметили жители Владивостока. Редакция предоставила видео. На нем видно, что на небе появились два больших круга, которые соединены друг с другом белой полосой. Горожане снимали круги на видео и выкладывали в различных местных телеграм-каналах.

По информации издания, большая часть подписчиков пришла к единому мнению. Люди уверены, что в городе началась подготовка к празднованию 9 Мая. Предположительно, летчики тренируются перед воздушным шоу к празднованию Дня Победы. Некоторые горожане предположили, что круги могут обозначать число 80, что символично в преддверии празднования 80-летия Победы.

По данным издания, круги могли наблюдать жители разных районов города. По мнению людей, они выглядят завораживающе. Официальной информации, по какой причине в небе появились круги, нет.

Ранее сообщалось, что концерт к 9 Мая на Красной площади исключили из плана мероприятий.