Концерт к 9 мая на Красной площади исключили из плана мероприятий

Проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве было исключено правительством РФ из плана мероприятий на празднование 80-летия Победы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на распоряжение Михаила Мишустина.

Это распоряжение внесло изменения в пункт 3 плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны - теперь праздничный концерт, который должен был пройти на Красной площади, исключен из перечня мероприятий на этот день.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выступил на презентации проекта «Музыка Победы» и отметил, что молодежь должна трепетно относиться к Великой Отечественной войны.