Загранпаспорт для ребенка: какие новые правила ждут россиян с 2026 года и как избежать проблем на границе

С 20 января 2026 года в России вступят в силу новые правила выезда детей в Казахстан, Абхазию, Южную Осетию, Кыргызстан и Белоруссию. Согласно действующим правилам, подростки старше 14 лет въезжают в страны по паспорту гражданина РФ, а до указанного возраста — по свидетельству о рождении, сообщил gorod55.ru. Издание разобралось, что изменится после введения новых правил.

По информации издания, после 20 января детям до 14 лет понадобится загранпаспорт. Взрослые и подростки продолжат ездить в соседние страны по внутреннему паспорту. В Миграционной службе сообщили, что новые правила позволят обезопасить поездки детей.

По данным издания, получить загранпаспорт родителям ребенка можно минимум через месяц после подачи документов. Оформить детский загранпаспорт предложено тремя путями: через сервис «Госуслуги», через МФЦ или в миграционной службе МВД.

По информации издания, родителям в разводе стоит учитывать, что мама или папа имеют право отказать в выезде несовершеннолетнего за границу. Однако подать заявление на оформление загранпаспорта или приобретение билета — право каждого родителя. Информация о запрете может выясниться на границе, поэтому данный вопрос рекомендовано обсудить заранее.

