В минприроды Ростовской области заявили: Дон в районе Семикаракорска очистился от загрязнений после закрытия полигона

Уровень загрязнения реки Дон в окрестностях Семикаракорска, вызывавший серьезную тревогу весной 2025 года, быстро вернулся к нормативным показателям после закрытия скандально известного полигона «Южный город». Как сообщили donnews.ru в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области, последующие исследования донных отложений не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В мае 2025 года ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) зафиксировали в районе Семикаракорска пятидесятикратное увеличение содержания нефтепродуктов в донных отложениях, а также значительные превышения по ряду других загрязнителей. В научной статье прямо указывалось, что столь резкий скачок концентрации высокотоксичных веществ мог быть прямым следствием четырехмесячного размещения на близлежащей территории полигона отходов с мазутом, привезенных из Анапы. Пробы тогда отбирались непосредственно в период нахождения опасного груза на объекте.

Однако уже в июне 2025 года полигон «Южный город» был закрыт из-за многочисленных нарушений, а следующая серия проб, взятая специалистами АзНИИРХ в октябре того же года, показала, что содержание загрязняющих веществ в донных отложениях снизилось до фоновых значений и фактически перестало превышать нормы, установленные для рыбохозяйственных водоемов. Очередной мониторинг запланирован на май 2026 года.

При этом в Южном научном центре Российской академии наук (ЮНЦ РАН) еще в мае 2025 года выступили с опровержением версии о влиянии анапского мазута на экосистему Дона. В официальном ответе научного центра от 29 мая прошлого года, который цитирует donnews.ru со ссылкой на региональное минприроды, говорилось, что влияние складированного на полигоне песка, загрязненного мазутом, на реку Дон следует полностью исключить. Таким образом, между выводами двух научных организаций существует очевидное расхождение.

Напомним, что мазутный песок в Ростовскую область начали завозить после крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в декабре 2024 года. Всего на полигон «Южный город» было доставлено 36 самосвалов с опасными отходами.

