Захарова объяснила, почему в переданной Украине ноте нет требований по теракту в «Крокусе»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала пояснила, почему в отправленной Украине ноте нет призыва передать России причастных к теракту в «Крокус Сити Холле».

В МИД России ТАСС сообщили, что Москва использовала налаженный канал через Минск, чтобы передать Киеву требование об аресте причастных к террористическим актам на территории России лиц. Российская сторона требует также их выдачу.

Мария Захарова рассказала, что есть официальные доказательства причастности Украины ко многим террористическим актам. В частности, есть материалы, доказывающие подрыв Крымского моста. Прослеживается украинский след в покушении на писателя Захара Прилепина. Установлена причастность киевских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Она находилась за рулем автомобиля, который взорвался в ходе движения. Также есть данные, доказывающие участие в организации теракта, который привел к гибели военного макеевского блогера Владлена Татарского.

Спикер пояснила, что расследование теракта в «Крокус Сити Холле» еще продолжается. Упоминания о трагических событиях в Красногорске в отправленной ноте не было.

«По мере появления новой информации о возможном участии, свершившемся участии, планировавшемся участии украинских спецслужб, возможно, еще раз подчеркну, и в других террористических актах дополнительно эта информация будет направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии», — пояснила она.

Часто представители украинской власти в интервью рассказывают о своих достижениях — о терактах, которые совершает Украина на территории РФ. Официально же они не берут на себя ответственность.

Ранее мы сообщали, что Мария Захарова рассказала, почему Украину никак не принимают в НАТО.