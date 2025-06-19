Захарова объяснила пугающий смысл слов Мерца о «грязной работе» Израиля
Захарова пояснила «Абзацу» пугающий смысл слов Мерца о «грязной работе» Израиля
Фото: [Медиасток.рф]
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на полях ПМЭФ прокомментировала недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщило интернет-издание «Абзац».
Издание напомнило, что Фридрих Мерц дал оценку действиям Израиля в Иране. Он назвал происходящие события «грязной работой». Мария Захарова напомнила, что предки главы немецкого кабмина служили Третьему рейху. В контексте данного исторического факта, по мнению дипломата, подобные заявления звучат пугающе.
«Кого подразумевал Мерц, говоря, что „за них за всех“ Израиль делает работу? Это страшное высказывание», — отметила Захарова.
В своем телеграм-канале Мария Захарова также дала оценку высказыванию Мерца. Она напомнила, что Йозеф Пауль Совиньи, пользуясь занимаемой должностью бургомистра Брилона, в честь Адольфа Гитлера и его соратников называл улицы. Отец политика также занимал пронационалистическую позицию. Во время Великой Отечественной войны он воевал против Красной армии. Мария Захарова провела параллель с событиями современного времени. Теперь Россия вынуждена бороться с последователями фашистского режима.
Ранее Захарова обратила внимание министра Вадефуля, что он не проветрил МИД ФРГ после Бербок.