Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась по поводу недавних заявлений министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналены Бербок, которая сообщила, что «Россия не настроена на диалог, а хочет конфликта».

В своем телеграм-канале российский дипломат обратила внимание министра на то, что это именно Германия, а точнее, бывший канцлер Ангела Меркель, ввела в заблуждение мировое сообщество, лишь на словах демонстрируя готовность выполнять мирный план Минских соглашений.

«А на деле стремясь накачать Киев оружием и столкнуть в пучину кровопролития; это Британия (Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022; это США (Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией», — написала Захарова.

Она иронично заметила, что, «видимо, после Бербок МИД ФРГ не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу».

«Ничего, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что Германия официально отказала Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus