Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале поделилась наблюдением о том, что текст поздравления МИД Германии в честь Дня Победы отличается по смыслу в зависимости от языка.

Министерство иностранных дел Германии в соцсети X опубликовало пост, в котором на трех языках поблагодарило страны-союзников за освобождение от нацизма. Сообщение опубликовано на русском, английском и французском языках. Мария Захарова обратила внимание на то, что заявления на трех языках звучат по-разному.

«Типичная для Запада практика сегрегации людей», — написала Захарова.

Захарова привела пример. В текстах на английском и французском упоминается о Холокосте. МИД Германии просит прощение за события того времени. Однако в тексте, опубликованном на русском, есть упоминание лишь о цивилизационном разломе. Мария Захарова напомнила, что среди граждан СССР встречались евреи, которые были жертвами Холокоста и особенно прочувствовали тягости того времени. Кроме того, в сообщении нет упоминания о зверских поступках Гитлера по отношению к советским гражданам.

«Что же касается «обязательств со всей решимостью защищать мир и свободу в Европе», то давно пора. Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города», — отметила Мария Захарова.

Мария Захарова высказала мнение, что именно победа над нацизмом позволила на длительное время объединить социалистические государства и капиталистические страны. Таким образом она выразила негодование из-за формулировки, согласно которой часть континента после победы долго «оставалась несвободной».

Ранее Захарова заявила, что Меркель подорвала доверие всего мира к посреднической функции ФРГ.