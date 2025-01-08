Захарова оценила высказывания Трампа о Гренландии и Канаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении присоединить к американской территории остров Гренландия. Спикер напомнила, что пока Трамп не вступил в должность.

Дональд Трамп заявляет о необходимости расширения территории США. В частности, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго избранный президент пояснил важность присоединения Гренландии. По его мнению, это позволит США быть защищенными. Днем ранее он опубликовал в социальной сети карту, на которой Канада — это часть США.

Официальный представитель МИД РФ Захарова высказала мнения, что подобные заявления стоит обсуждать после инаугурации Дональда Трампа. После этого мероприятия все слова избранного президента следует воспринимать как официальные заявления. Кроме того, Мария Захарова призвала задавать вопросы о расширении территорий США к тому, от кого такие призывы звучат.

«Давайте все-таки себе скажем, что он пока еще не вступил в должность... На сегодняшний момент, это все таки нужно рассматривать с этого угла. Давайте так и будет к этому относится», — сказала Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Мария Захарова напомнила, что ранее в адрес Дональда Трампа прозвучало много различных обвинений из-за Канады. По ее мнению, теперь избранный президент «дает обратные пассы».

Ранее сообщалось, что Дания изменила герб на фоне конфликта Трампа и Гренландии.