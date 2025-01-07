Дания изменила герб на фоне конфликта Трампа и Гренландии

Теперь в нем отсутствуют короны, которые в течение 500 лет были символами унии Дании со Швецией и Норвегией. Их заменили более заметные белый медведь и баран, в качестве символов Гренландии и Фарерских островов соответственно.

Решение обновить герб связано с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о желании приобрести Гренландию. Еще одна причина – заявление премьера Гренландии Муте Эгеде, обвинившего Данию в геноциде и колониализме.

Ранее сообщалось о том, что в США скептически отнеслись к идее Трампа «присоединить» Гренландию и Панамский канал.