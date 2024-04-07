Захарова: посягательства НАТО под руководством США на цифровой суверенитет РФ зашли в тупик

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что НАТО под руководством США предпринимали настойчивые попытки воздействовать на цифровой суверенитет России. Однако добиться поставленной цели они так и не смогли, сообщили РИА Новости .

Доказательства этому — реакция мирового сообщества. Спикер уверена, что во всем мире наступит новый режим многополярности. Он также затронет цифровую отрасль.

«Это [структуры] НАТО во главе с США <...> занимаются цензурированием и сегрегацией, чтобы сохранить, как они говорят, собственное доминирование и собственную исключительность в цифровой среде. То, что они пришли к собственному тупику, тоже очевидно», — считает дипломат.

От лица министерства за вклад в развитие видеохостинга Rutube МИД РФ получило национальную премию «Феникс». На церемонии вручения присутствовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ровно 3 года назад 7 апреля 2021 года мы первыми из госструктур открыли на площадке отечественного видеохостинга свой официальный аккаунт. (https://rutube.ru/channel/23489815/) 5,5 тысяч видео за это время выгружено, 150 тысяч часов просмотров получено. Онлайн трансляции, архив видеоматериалов – МИД России задействуют всю линейку возможностей RUTUBE», — написала на странице в интернет-мессенджере Мария Захарова.

Дипломат отметила, что против России совершенно необоснованно и беспричинно развернули информационную войну. Нет никаких гарантий, что из выложенного видео на какой-либо западной платформе не удалят какую-нибудь часть. В связи с этим Мария Захарова призвала переходить всех россиян на Rutube.

Ранее мы сообщали, что по мнению МИД РФ, президент Украины Владимир Зеленский является жертвой выборной кампании в США.