Захарова: Москва предложила стимулировать блогерскую активность в странах БРИКС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва предложила странам БРИКС популизировать блогерскую деятельность и способствовать развитию СМИ, сообщили РИА Новости.

Государствам-участникам БРИКС важно укреплять взаимодействие в информационной сфере. Российская сторона предложила определенный алгоритм действий.

«Первое — это поддержка и поощрение взаимовыгодного сотрудничества между редакциями средств массовой информации стран БРИКС, а также между соответствующими министерствами, ведомствами, организациями, неправительственными структурами», — сказала Захарова, выступая на медиасаммите БРИКС.

Следующий шаг — объединить представителей средств массовой информации всех стран, которые входят в БРИКС. Появление пула позволит оперативно обмениваться важной информацией для ее дальнейшего распространения населению.

Для журналистов национальных средств массовой информации стран БРИКС необходимо упростить процедуру аккредитации. Четвертый шаг — создать площадку, для возможности обмена опытом. Пятый шаг — на законных основания разрешить трансляцию радио и телепередач на территории стран-участников.

«Шестое — обмен опытом в сфере правового регулирования деятельности СМИ, обмен иными данными, которые касаются СМИ, зарегистрированных на территории наших государств. Ну, и в завершение - стимулирование позитивной блогерской активности в странах БРИКС», — заявила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что малайзийский премьер заявит на ВЭФ о намерении вступить в БРИКС.