Малайзийский премьер заявит на ВЭФ о намерении вступить в БРИКС

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме озвучит заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС. Об этом сообщило малайзийское министерство иностранных дел.

«Премьер-министр Анвар Ибрагим совершит рабочий визит в РФ 4-5 сентября для участия в 9-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Также запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что премьер-министр и президент Путин обсудят сотрудничество в контексте делового партнерства Россия — АСЕАН. Премьер-министр также подтвердит заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС президенту Путину, председательствующему в БРИКС в 2024 году», — говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что этот шаг станет важным этапом в укреплении экономических связей между странами-участницами БРИКС и расширении их влияния.

Вступление Малайзии в БРИКС может значительно усилить экономический блок за счет новых инвестиционных проектов и торговых маршрутов.

Совместные проекты в рамках инициируемых программ способны повысить конкурентоспособность всех участников на мировой арене.

Переход на более высокий уровень международной интеграции потребует от страны не только больших усилий в плане адаптации законодательства и внутренних экономических регуляций, но и способности выдерживать конкуренцию с более развитыми экономиками.

Ранее сообщалось, что в Госдуме положительно оценили намерение Турции вступить в БРИКС.