Захарова предположила, что против РФ могли бы воевать британские дизайнеры, ученые и банкиры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале иронично прокомментировала информацию о секретной подготовке Британии к вооруженному конфликту с Россией.

По данным Захаровой, информация о тайной подготовке Британии к войне с Россией появилась в материале издания Telegraph. В статье указано, что страна готовится к прямому военному конфликту с РФ. Правительство якобы обеспокоено тем, что в настоящее время в случае угрозы страна не смогла бы дать достойный отпор.

Мария Захарова иронично предположила, что король Великобритании Карл III, принцы Уильям и Гарри создадут армию, в которую войдут британские дизайнеры, ученые и банкиры. Представитель МИД высказала мнение, что прикрывать тыл смог бы экс-премьер министр страны Лиз Трасс. К посту Мария Захарова прикрепила фото публичных личностей Великобритании.

«Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про „новичок“, — написала Мария Захарова.

В статье Telegraph указано, что для защиты кабинета министров и королевской семьи требуется строительство бункеров. В планах также накопление ресурсов и составление оптимальной государственной программы. По данным издания, чиновники опасаются, что военнослужащие проигрывали бы на поле боя, как за пределами страны, так и на британской территории.

Ранее Лавров заявил, что практически вся Европа сплотилась под знаменами нацизма и выступила против России.