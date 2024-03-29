Захарова раскритиковала Совет Европы из-за реакции на теракт в «Крокусе»

Отсутствие реакции руководства Совета Европы на теракт в «Крокус Сити Холле» ставит под сомнение, насколько выбранные им механизмы соответствуют правовым принципам. Также неясно, могут ли себя считать члены Совета независимыми экспертами. Таким мнением с РИА Новости поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова напомнила, что Россия отказалась от сотрудничества с Советом Европы два года назад. Это было верное решение, как показывают сегодняшние события. Теперь РФ не нуждается в помощи от организации.

Игнорирование Страсбургом жуткой трагедии, которая произошла 22 марта в Красногорске, вынуждает сомневаться во всех заявлениях Совета Европы. Его члены говорят, что они отстаивают независимость и беспристрастны по отношению к каждой стране.

«Однако отсутствие принципиальной реакции в отношении варварской атаки на мирных граждан вызывает обоснованные вопросы к способности руководства Совета Европы вносить вклад в обеспечение международной стабильности, противодействие терроризму, экстремизму и другим вызовам современности, защиту прав человека, ставит под сомнение беспристрастность и востребованность профильного правового и экспертного инструментария СЕ», — высказала мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несмотря на общую позицию организации, ее отдельные представители в социальных сетях осуждали теракт и выражали соболезнования. Не смог остаться в стороне председатель Парламентской ассамблеи СЕ Теодорос Русопулос. Многие французы не скрывали, что они скорбят.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал единственное условие, которое позволит Украине и России провести переговоры с целью заключения мирного договора и завершения СВО.