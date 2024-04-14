Официальный представитель МИД РД Мария Захарова на странице в интернет- мессенджере подвергла критике закон, который приняли в ФРГ. Теперь немцы имеют право раз в год менять пол.

Граждане, которые не достигли 14-летнего возраста, должны заручиться поддержкой родителей. Им необходимо предоставить заявление о согласии от мамы или папы. После 14 лет никаких юридических формальностей уже нет. Человек имеет право менять пол каждый год, если он испытывает в этом потребность. Спикер иронично уточняет, не будет ли разрешение менять пол всего лишь один раз в год нарушением прав немцев.

«Почему только раз в год?» — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — написала Мария Захарова.

Две недели назад в ФРГ приняли еще один законопроект, который вызвал у Марии Захаровой возмущение. Каждый гражданин будет иметь законное право выращивать и хранить марихуану. Подобные решения правительства означают о том, что «дно пробито».

Ранее официальный представитель МИД РФ Захарова рассказала о требовании России переноса женевских дискуссий по Закавказью из Швейцарии из-за сомнения в объективности и надежности страны.