Захарова считает, что решение Польши закрыть границу с Белоруссией ударит по самим полякам

Мария Захарова поделилась впечатлением от визита в Белоруссию, который она совершила год назад. Официальный представитель МИД обратила внимание, что в разных городах республики, в том числе в Хатыни и Бресте, встречались автомобили с польскими номерами. Граждане Польши посещают соседнюю республику и с целью закупки продуктов высокого качества. Бывают в городах и с туристической целью. Минск никогда не ограничивал их вправе посещать республику.

«Заодно они (поляки. — Прим. ред.) своими глазами видели разницу между тем, что им про Белоруссию рассказывают польские СМИ, и тем, что есть на самом деле. Выводы напрашивались сами собой, и не в пользу Варшавы», — написала Мария Захарова.

Спикер также высказала мнение, что в Польше пытаются через СМИ создать о Белоруссии образ, который не соответствует действительности. Гражданам рассказывают о тоталитаризме власти и кровавых преследованиях. Однако именно Польша объявила о решении закрыть границу, что нарушает права граждан республики свободно передвигаться. Мария Захарова также напомнила, что правительство Польши обычно считает свои решения демократичными.

«Такая вот "либерализьма"», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Латвия вслед за Польшей ограничила полеты над своей территорией.