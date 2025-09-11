Захарова считает, что решение Польши закрыть границу с Белоруссией ударит по самим полякам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала решение Польши о закрытии на неопределенный срок государственной границы с Белоруссией.
Мария Захарова поделилась впечатлением от визита в Белоруссию, который она совершила год назад. Официальный представитель МИД обратила внимание, что в разных городах республики, в том числе в Хатыни и Бресте, встречались автомобили с польскими номерами. Граждане Польши посещают соседнюю республику и с целью закупки продуктов высокого качества. Бывают в городах и с туристической целью. Минск никогда не ограничивал их вправе посещать республику.
«Заодно они (поляки. — Прим. ред.) своими глазами видели разницу между тем, что им про Белоруссию рассказывают польские СМИ, и тем, что есть на самом деле. Выводы напрашивались сами собой, и не в пользу Варшавы», — написала Мария Захарова.
Спикер также высказала мнение, что в Польше пытаются через СМИ создать о Белоруссии образ, который не соответствует действительности. Гражданам рассказывают о тоталитаризме власти и кровавых преследованиях. Однако именно Польша объявила о решении закрыть границу, что нарушает права граждан республики свободно передвигаться. Мария Захарова также напомнила, что правительство Польши обычно считает свои решения демократичными.
«Такая вот "либерализьма"», — отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Латвия вслед за Польшей ограничила полеты над своей территорией.