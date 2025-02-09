Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не разделяет позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отключении Прибалтики от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ), сообщил ТАСС.

Глава Еврокомиссии положительно оценила нововведения в энергосистеме Прибалтики. Она отметила, что подобный шаг — один из последующих, направленных на укрепление Евросоюза. Общее решение стран Балтии Урсула фон дер Ляйен назвала «свободой от угроз и шантажа». Мария Захарова не согласна с данной точкой зрения.

Официальный представитель МИД РФ высказала мнение, что страны Прибалтики раньше имели большой потенциал для развития. Однако ряд правительственных решений приводит к противоположному результату. В частности, в сфере науки, образования, а также установления суверенитета.

«Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — сказала дипломат.

Глава оператора литовских электросетей Litgrid Рокас Масюлис высказал мнение, что синхронизация стран Прибалтики с ЕС — это геополитическое решение. Технической необходимости для него не было. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что завершение длительной работы над данным проектом позволит республике быть независимой и самодостаточной. По его мнению, специалисты проявили профессионализм и справились с работой.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен сделала заявление об изменениях в обороне ЕС.