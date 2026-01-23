«Захотели и сделали это»: продюсер раскрыл секреты съемок боевика «Завербованный»

Продюсер и актер Александр Златопольский высказал мнение, что снимать боевик — решение, которое дается сложно. По его мнению, аудитория сейчас ориентирована больше на добрые семейные фильмы и комедии, сообщил tagilcity.ru. В январе в прокат вышел шпионский боевик «Завербованный» (18+), генеральным продюсером которого выступил Златопольский.

«Мы, конечно, рисковали, снимая фильм такого редкого жанра. Но мы захотели и сделали это», — высказал свои мысли продюсер специально для редакции TgilCity.ru.

Фильм повествует об элитной группе спецагентов, чья миссия — остановить реализацию катастрофической угрозы, связанной с применением запрещенного биологического оружия. В центре сюжета оказывается личность ключевого героя, которого обстоятельства заставляют принять невероятно трудное решение, ставящее под вопрос не только исход операции, но и сами основы его нравственных принципов. Роль главного героя досталась актеру Александру Метелкину. По мнению продюсера, он отлично справился со своей задачей.

«На самом деле на роль главного героя изначально планировался Роман Курцын. Мы даже встречались с ним и режиссером, обсуждали сценарий, трюки, даже думали привлечь его команду каскадеров, но потом что-то не срослось, скорее всего, из-за графиков. Хотя, Рома сейчас играет в главной роли в моей комедии «Любовь по Фрейду», — в беседе с редакцией TagilCity.ru Александр Златопольский.

Александр Златопольский поделился планами на будущее. Так, весной или осенью зрителям представят романтическую комедию «Идеально несовместимы» (16+). Продюсер высказал мнение, что хороший продукт можно получить при условии любви к кино.

«Мы с моей невестой в жизни Анфисой Чеховой играем (в комедии "Идеально несовместимы". — Прим. ред.) жениха и невесту, комедия "Любовь по Фрейду" (16+. — Прим. ред.) и еще, я надеюсь, ряд проектов. А пока мы все в работе над новыми картинами, — поделился Златопольский.

