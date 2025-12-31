«Научный факт», а не фантастика: режиссер Косински пообещал раскрыть всю правду об НЛО в кино

Голливудский режиссёр Джозеф Косински, известный по фильмам «Топ Ган: Мэверик» и «Трон: Наследие», объявил о работе над амбициозным проектом, который, по его словам, раскроет правду об НЛО. В основу сценария лягут не художественные домыслы, а данные, полученные от правительственных источников.

Косински настаивает, что его новый фильм следует классифицировать не как научную фантастику, а как «научный факт». Он заявил, что картина будет сосредоточена на документальных свидетельствах и реальных явлениях, которые давно фиксируются человечеством.

Режиссёр рассказал о тесном сотрудничестве с двумя экспертами в данной области, отметив, что общение с ними невероятно увлекательно. Он выразил уверенность, что проект будет чрезвычайно интересным, и пообещал как можно скорее приступить к съёмкам.

Первоначальная концепция проекта описывалась как «разоблачение НЛО» в стиле политического триллера «Вся президентская рать». В центре сюжета окажутся реальные истории двух сотрудников спецслужб, которые пытаются раскрыть существование засекреченной государственной программы по исследованию обломков инопланетных аппаратов.

Консультантом фильма выступит ключевая фигура в теме правительственных расследований НЛО — Дэвид Груш, бывший офицер ВВС США. В 2023 году Груш привлёк внимание всего мира, дав показания в Конгрессе. Он утверждал, что правительство США десятилетиями изучало внеземные космические корабли и даже биологические образцы, а вся информация по этой теме была строго засекречена.

Ранее астрономы раскрыли настоящие размеры кометы-НЛО 3I/ATLAS, развеяв все мифы.