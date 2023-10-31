«Заигрывание со смертью»: В РПЦ высказали позицию относительно празднования Хэллоуина в РФ

«Какое-либо заигрывание со смертью в нашей культуре совершенно неприемлемо, по сути, табуировано», - рассказал ТАСС председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев)

Епископ Луховицкий Евфимий рассказал, что Хэллоуин - это праздник, который призывает поклоняться злым существам. В русской культуре людей не мотивируют восхищаться злыми силами, напротив, пропагандируется совершенно противоположная тенденция. Праздник с прозападными корнями уже не может существовать в современной России.

Культура праздника тесно переплетена с политическими событиями. Когда Запад в негативном контексте высказывается о России и ее жителях, вдвойне неуместно чтить подобные мероприятия.

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В России прослеживается новая тенденция, когда Хэллоуин запрещают праздновать в школах на региональном уровне, но пока не повсеместно. Например, в Предгорном округе Ставропольского края решили запретить проводить мероприятия даже на уровне города.

В качестве альтернативы предложили устроить тыкву-фест, чтобы передать вырученные средства военным СВО. В Якутии, Ростовской области и Чите на законодательном уровне отменили все праздничные мероприятия в школах.

Епископ положительно относится к подобным запретам.

«Всевозможные инфернальные культы, к которым, несомненно, принадлежит и Хэллоуин, направлены на дезинтеграцию нашего общества, на отчуждение людей друг от друга. Вокруг идеи смерти невозможно объединиться. Мы объединяемся вокруг идеи победы жизни над смертью, добра над злом», - рассказал епископ Луховицкий Евфимий

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в комментарии для интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, какие штрафы уже введены за празднование Хэллоуина. Спикер отметил, что еще можно предпринять на федеральном уровне.

Традиционно Запад празднует Хэллоуин в ночь с 31 октября на 1 ноября.