Алкоголь, наркотики, нетрадиционная ориентация: в Госдуме предложили проверять тех, кто наряжается на Хэллоуин

Многие граждане РФ отмечают популярный на Западе Хэллоуин: подбирают страшные наряды, организуют тематические вечеринки, вырезают пугающие лица на тыквах. Но безобидные с виду развлечения вызывают тревогу у представителей духовенства, депутатов и общественности. Ведь этот праздник имеет прямое отношение к нечисти и, как уверяют некоторые специалисты, способен приводить к вспышкам девиантного поведения.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов выступил резко против празднования Хэллоуина в России.

«Хэллоуин — это религиозный праздник, а его проведение вне рамок соответствующей религиозной организации, где он является традицией, нарушает закон. Поэтому все, кто допускает организацию мероприятий по случаю Хэллоуина, например, в школах или иных учреждениях, уже нарушает федеральное законодательство. В магазинах, в любых общественных пространствах праздновать его нельзя. За это есть ответственность в виде штрафов», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Говоря о других местах, не подпадающих под упомянутые нормы, депутат предложил попробовать зайти с другой стороны — устраивать проверки тех, кто наряжается в призраков, маньяков из фильмов ужасов и наносит устрашающий грим, например.

«На улицах, к сожалению, у нас позволяется появляться в любом виде, если ты не нарушаешь общественный порядок. Но я бы проверял таких людей на алкоголь и наркотики. Скорее всего, либо одно, либо другое в их крови есть. А чаще всего еще и нетрадиционная ориентация присутствует», — подчеркнул Милонов.

Осуществлять такие проверки, по мнению парламентария, могли бы сотрудники правоохранительных органов.

Иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе, тоже не поддерживает празднование Хэллоуина. Но помимо проверок, штрафов и запретов он предлагает также просвещать людей.

«Одеваться в нечисть — это деструктивно и опасно, но практика запрещения должна сочетаться с объяснениями. Нужно воспитывать людей, показывать им, что такое красота, а что — безобразие. Наряды нечисти не только противоречат христианским ценностям, но еще и являются дурным вкусом. Без убеждений победить Хэллоуин невозможно — ему на замену придет что-то еще», — отметил священник в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее священники предложили запретить празднование Хэллоуина в России.