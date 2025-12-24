«Запишу вас сам»: мошенник, назвавший точный адрес налоговой, едва не получил доступ к телефону журналистки

Эксперт по кибербезопасности Константин Ларин рассказал «Известиям», что мошенники пользуются высоким спросом россиян на различные доставки. Аферисты часто представляются курьерами. Они стараются принудить человека действовать быстро. Если раньше злоумышленники просили прислать код из смс, теперь они пытаются узнать как можно больше персональных данных. Информация позволяет получать реквизиты банковских карт.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал Москве 24, что россиянам часто присылают сообщения о 13-й заработной плате. Потенциальным жертвам предлагают перейти по ссылке и ввести номер банковской карты, чтобы получить от государства 15 тыс. руб.

По мнению специалиста, не менее распространенная схема — рассылки с предложением приобрести товар по скидке. Россияне переходят по ссылке, чтобы выгодно купить подарки близким.

«Чтобы этого не произошло, не надо переходить по непонятным ссылкам и бездумно вводить личные данные, надеясь быстро получить какую-то выгоду. Это основа цифровой гигиены», — подчеркнул Курочкин.

С попыткой обмана в начале декабря лично столкнулся корреспондент RostovGazeta. Звонивший представился сотрудником налоговой службы, сообщив о проверке работодателей и запросил ряд справок. Он уверенно назвал адрес районной инспекции, номер кабинета и отдел «финуслуг». Затем предложил самостоятельно записать журналистку на прием и попросил продиктовать код из пришедшего СМС, назвав его номером электронного талона.

«Он уточнил, что в СМС "должен быть номер обращения", и добавил, что "внизу есть правила безопасности". Действительно, в сообщении присутствовала приписка о том, что код нельзя сообщать посторонним», — рассказала корреспондент RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что 18-летний россиянин перевел мошенникам 820 тыс. руб., пытаясь заказать проститутку.