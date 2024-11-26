Заявившая о подмене сына мать уверена в затягивании экспертизы

Жительница Орловского района Ростовской области Людмила Борзило уверена, что восемь лет назад ее ребенок не мог умереть в роддоме. Она пытается доказать, что здорового малыша отдали на воспитание в чужую семью. Женщина рассказала, что связывает длительное ожидание результатов повторной эксгумации тела ребенка с нежеланием помочь ей узнать правду, сообщила rostovgazeta.ru.

В устной форме женщину, как она рассказывает, предупреждали о долгом ожидании результатов. Эксперты указывали срок — 2025 или 2026 год. Данная экспертиза повторная. В первый раз анализы были отправлены в Ставропольский край для контроля. Через полгода жительница Ростовской области узнала результаты, но обжаловать юридически не могла уже из-за истечения необходимого срока.

«Сейчас мы ждем заключительную экспертизу. И если мне по-хорошему не отдадут моего ребенка, я снова поеду в Москву. И тогда уже вызовут всех, к кому у меня есть претензии», — резюмирует собеседница.

Людмила Борзило рассказывала ранее RostovGazeta, что у нее был конфликт с местной властью из-за отказа выдать ей субсидию на приобретение дома. По мнению женщины, у нее могли забрать ребенка с целью мести. Согласно воспоминаниям Людмилы, ребенок родился живым. Однако его сразу забрали и сообщили о смерти. Заявление в полиции, по утверждению собеседницы издания, было утеряно.

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