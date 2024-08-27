В Карачаево-Черкесии семье на участок подбросили новорожденного

В Карачаево-Черкесии многодетной семье подбросили на участок младенца, которому было всего несколько часов. Об этом сообщил канал «Ньюсач/Двач».

Инцидент произошел в селе Счастливое. Там жители одного из домов услышали детский плач. Когда люди вышли на участок, то нашли в траве новорожденного. Ребенка сразу же занесли домой и перепеленали. Также местные жители вызвали полицию.

Младенец оказался мальчиком. Его отвезли в роддом. Отмечается, что ребенка выбросили сразу же после рождения. Об этом свидетельствует пуповина, оставшаяся у новорожденного.

Источник отметил, что сейчас с мальчиком все хорошо. Он нашел новую семью. В ближайшее время органы опеки займутся процедурой усыновления, а сотрудникам правоохранительных органов предстоит найти мать.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, могут ли одинокие женщины в России стать приемными мамами. По ее словам, отказать женщине в усыновлении могут, если ранее она уже была приемной матерью, а усыновление отменено судом по ее вине, а также при наличии судимости или уголовного преследования.