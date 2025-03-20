Заявившую о подмене ребенка жительницу Ростовской области увезли из суда на скорой

Депутат Наталья Оськина проинформировала, что во время заседания суда жительнице Ростовской области, которая уверена в подмене своего ребенка в роддоме, увезли на скорой в больницу из-за ухудшения самочувствия, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным депутата, в суд женщину доставили из психиатрической больницы. По ее словам, жительнице стало плохо еще 5 марта. Она рассказывала медикам об ухудшении самочувствия. Врачи предложили подписать документ о полном медицинском вмешательстве в организм. Женщина подала иск в суд, потому что считает принудительное лечение в психиатрической больнице безосновательным. Давать согласие о вмешательстве она побоялась, чтобы ей не назначили лишние процедуры.

По словам депутата, во время заседания суда женщина вскрикнула от боли. Ее доставили в больницу и сделали операцию. Наталья Оськина рассказала, что, согласно экспертизе, у жительниц региона выявлено хорошее мышление. Депутат отметила, что в Санкт-Петербургском институте независимой экспертизы и оценки провели рецензию ростовской экспертизы.

«Она в пух и прах развенчала все доводы психиатров на Семашко, 120. Но суд не принял ее к рассмотрению», — говорит Оськина.

По словам депутата, женщину обвинили в том, что она разгласила тайну усыновления ребенка своей приятельницы, которому на тот момент исполнилось 19 лет. Ростовчанка признала вину и раскаивается.

Ранее СК в Якутии заинтересовался телепрограммой о подмене ребенка в роддоме.