СК в Якутии заинтересовался телепрограммой о подмене ребенка в роддоме

В Якутии следователи начали проверку после того, как в эфире федерального телеканала прозвучало сообщение о возможной подмене ребенка в родильном доме. Результаты проверки будут доложены руководителю Следственного комитета России, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по республике.

Причиной для проведения проверки послужил эфир программы, вышедшей на одном из федеральных телеканалов страны. В этом эфире женщина заявила о том, что врач-акушер в одном из родильных домов Якутска подменил ребенка. Она рассказала о случае, который, по ее словам, случился 16 лет назад, сообщили в ведомстве.

Женщина, обратившаяся с жалобой, заявляет, что медицинский работник, принимавший роды, похитила ее здорового ребенка, подменив его другим новорожденным, имеющим серьезные заболевания, несовместимые с жизнью.

«Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о ходе проверки по сообщению о противоправных действиях сотрудников медицинского учреждения в Республике Саха (Якутия)… По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 153 УК РФ (подмена ребенка)», — рассказали в пресс-службе СК.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мать бросила в подъезде свою годовалую дочь. 20-летняя женщина оставила ребенка в коляске, где ее потом нашли жители одного из многоквартирных домов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.