«Заявок не поступило»: Кемерово остался без службы отлова бродячих собак

В Кемерове в настоящее время нет ни одной организации, которая занималась бы отловом агрессивных бездомных животных. С 31 марта город остался без такой службы — предыдущий контракт с ООО «Ветеринарная скорая помощь» прекратил действие. Об этом VSE42.Ru сообщили в городской администрации.

По информации издания, власти в тот же день провели новый аукцион, надеясь найти подрядчика, но заявок не поступило. Объявили повторные торги — и снова неудача. В итоге минимум на две недели областная столица оказалась практически беззащитной перед агрессивными собаками.

«Повторные торги запланированы на 15 апреля 2026 года», – сказали в администрации города.

По данным издания, новый контракт планируют заключить почти на два года — до 31 декабря 2027 года. Начальная цена — 9,1 млн руб. За 2025 год в Кемерове отловили 1138 бездомных животных. 357 из них вернули на прежние места обитания. Еще 246 обрели новых хозяев.

