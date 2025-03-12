Заключенные в Кемерове взяли шефство над бездомными животными

В пресс-службе регионального управления ФСИН проинформировали, что в Кемерове заключенные ИК-5 стали волонтерами для бездомных животных, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, заключенные помогают сотрудникам приюта Фонда помощи и защиты бездомных животных «Добрый двор». В целях улучшения условий животных заключенные убирали территорию приюта: чистили снег и лед на улице, собирали и вывозили мусор, очищали вольеры для животных.

«Такой выезд был впервые, но планируют их сделать регулярными», — рассказали «Сибдепо» в пресс-службе ГУ ФСИН.

По данным ФСИН, в волонтерское движение вступили практически все осужденные. Кроме того, они проявили инициативу и собрали средства для покупки корма для животных. Сотрудники приюта отметили, что нуждаются в помощи по уборке на регулярной основе. К подобным акциям относятся положительно и благодарят всех за помощь. По информации ведомства, заключенные отбывают наказание в участке, функционирующем как исправительный центр при колонии.

Ранее сообщалось, что владельцев опасных животных в России принудят пройти аттестацию.