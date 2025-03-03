Владельцев опасных животных в России принудят пройти аттестацию

В России планируется создание базы данных владельцев опасных домашних животных. Прежде чем завести питбуля или другую собаку бойцовской породы, потребуется пройти аттестацию, сообщил телеграм-канал SHOT.

По словам депутата Госдумы Георгия Арапова, идет активная работа над соответствующим законопроектом. До приобретения потенциально опасного питомца гражданам РФ будет необходимо сдать специальный экзамен на знание правил выгула и дрессировки.

В случае, если собаку опасной породы более двух раз заметят без поводка и намордника, хозяину могут запретить заводить подобных собак в будущем.

Если безответственный владелец допустит свободный выгул опасного пса, подвергая риску окружающих, животное может быть конфисковано и помещено в приют, а хозяин будет обязан оплачивать его содержание.

В действующем перечне потенциально опасных пород — 12 позиций, включая метисов. Среди них акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог и другие. Депутаты считают этот список неполным и предлагают его расширить.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как не спровоцировать злую собаку и защититься, если прямого столкновения избежать не удалось.